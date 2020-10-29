Фото: 64parallel.ru
Возможное отключение света в пяти поселениях района 30 октября
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Динская
- ул. Макаренко.
Причина – установка счетчиков.
- ул. Тельмана,
- ул. Кочетинская,
- ул. Пушкина,
- пер. Пушкина,
- пер. Узкая,
- ул. Черноморская,
- пер. Черноморский,
- ул. Украинская,
- пер. Украинский,
- ул. Восточная,
- ул. Жлобы,
- пер. Жлобы,
- ул. Трудовая,
- пер. Трудовой,
- ул. Набережная,
- пер. Матюшина,
- пер. Котовского,
- ул. Северная,
- ул. Запорожская,
- пер. Бондаря,
- ул. Железнодорожная,
- ул. Заречная.
Причина – обрезка веток.
Пластуновская
- ул. Театральная,
- ул. Базарная,
- ул. Сквозная,
- ул. Колхозная.
Причина – замена трансформаторов тока.
Агроном
- ул. Школьная.
Причина – замена голого провода на СИП.
Новотитаровская
- ул. Интернациональная,
- ул. Кубанская,
- ул. Солидарности,
- ул. Ломоносова,
- ул. Российская.
Причина – установка учета.
Старомышастовская
- ул. Мичурина,
- ул. Краснознаменная.
Причина – установка узлов учета.
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