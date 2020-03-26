Возвращение Динских финалистов шоу “Comedy Баттл”

Возвращение Динских финалистов шоу “Comedy Баттл”

Возвращение Динских финалистов шоу “Comedy Баттл”

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20 марта 2020 года вышел 9 выпуск шоу “Comedy Баттл”. В нем выступали уже знакомые всем юмористы из Динской – Андрей Авраменко и Никита Андриенко, также известные как дуэт «Мы».

Ребята познакомились в университете. Вместе начали интересоваться юмористическими шоу. Вместе вдохновились выступлениями стенд-ап комика Данила Ковтуна. Вместе попытали свое счастье на конкурсе СТЭМов (студенческий театр эстрадных миниатюр) в юмористическом кружке.

Так начался их путь.Image title

После конкурса, друзья пошли дальше – в студенческую лигу КВН КубГАУ, затем в Краснодарскую лигу КВН.

«Однажды мы дуэтом выиграли «Лигу чемпионов КВН» и оттуда уже нас отправили на кастинг в “Comedy Баттл”», – рассказывает Андрей, участник команды сборной КВН Краснодара.

Так дуэт «Мы» в 2017 году в первый раз попал на проект. Они стали финалистами сезона. И решили сделать творческую передышку.

«Мы решили взять перерыв, чтобы духовно восполниться, - объясняет Андрей, - ведь когда занимаешься творчеством, ты полностью отдаешь всю свою душу и остаешься пуст. Поэтому я решил год посвятить изучению психологии и эзотерики, а Никита уехал на Тибет».

После годовой паузы, дуэт «Мы» возвращается и вновь участвует в проекте.

«Нам повезло, ведь у нашего дуэта, с момента становления, есть прекрасный духовный руководитель и наставник, он же креативный директор, и он посоветовал сходить на кастинг в новом для нас формате, и получилось всё лучше, чем мы рассчитывали», - делится Андрей.

Команда “Comedy Баттла”, по словам дуэта, дружелюбно и уважительно работает с участниками. Она для каждого создает комфортные условия, приятную атмосферу.

Сами ребята чувствовали себя свободно и привычно. За два сезона у них уже даже появилась своя «закулисная традиция» - цитирование своих первых шуток.

Участие в проекте Андрей оценивает так: «Это большой жизненный опыт и самое главное – впечатления и воспоминания».

Ребята  относятся к юмору ответственно. Хотя и не делают его единственной целью своей жизни.

Для них это больше хобби. Но они сохраняют его целостность, искренность. Именно такой подход к деятельности комика дает им положительный отклик со стороны слушателей, зрителей. Ведь в своих шутках, миниатюрах, они сохраняют себя.

Чем проще отношение, тем лучше результат. Ведь в юморе главное легкость, которой у дуэта «Мы» не отнять.

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