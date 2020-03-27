Временное расписание автобусов до особого распоряжения губернатора
Данное расписание будет действовать до особого распоряжения губернатора Краснодарского края.
Маршрут №107 “Динская - Краснодар”
Из станицы Динской в Краснодар
6.00, 6.40, 7.15, 7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.45, 19.30.
Из Краснодара в станицу Динскую
7.05, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.00.
Маршрут №108 “Динская - Краснодар” (ул. Стасова)
Из станицы Динской в Краснодар
6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.
Из Краснодара (ул. Стасова)
7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40.
Аэропорт
7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10.
Маршрут №127 “Суворовское - Украинский - Пластуновская - Краснодар”
Суворовское (пн., ср., пт.)
6.00, 19.35.
Украинский
6.20, 10.40, 15.30.
Пластуновская
6.30, 10.50, 15.40.
Краснодар
8.30, 14.00, 18.00
Маршрут №122 “Пластуновская - Краснодар”
Пластуновская
8.10, 12.30, 16.50.
Краснодар
10.30, 15.30, 19.00.
Диспетчерская ООО “Кубаньтранссервис”: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30 – 22.30).
№212 "Динская-Первореченское"
Ст. Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.
С. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.
№206 "Динская-Агроном"
ст. Динская: 8.15, 13.10,16.10.
п. Агроном: 7.00, 9.30, 14.20, 17.40.
№223 "Новотитаровская-Динская"
ст. Новотитаровская: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.
ст. Динская: 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.
№210 "Динская-Красносельское"
Ст. Динская: 6.20, 7.10, 8.30, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.
с. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.
№211 "Динская-Старомышастовская"
ст. Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.
ст. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.
№204 "Динская-Васюринская"
ст. Динская: 6.50, 10.30, 14.30, 17.20.
ст. Васюринская: 7.30, 11.30, 15.30, 18.20.
№222 "Динская-Воронцовская-Найдорф"
ст. Динская: 11.00
ст. Воронцовская: 6.30, 12.30
п. Найдорф: 7.05
№207 "Динская-Воронцовская-Найдорф"
ст. Динская: 6.50, 14.10.
ст. Воронцовская: 8.20
п. Найдорф: 8.50, 15.40.
№205/2 "Динская-Пластуновская-Украинский"
Ст. Динская: 8.20, 12.00, 13.30, 15.10.
Ст. Пластуновская: 7.30, 13.00, 14.00, 15.40.
Пос. Украинский: 7.15, 8.55, 12.50.
№227 “Динская - Пластуновская - Украинский”
Ст. Динская: 8.50, 11.10, 15.50, 18.10.
Пос. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 17.00.
№224 “Новотитаровская - Примаки”
Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 10.50, 11.50, 12.50, 17.20, 18.10.
Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30, 11.20, 17.50, 18.10.
Примаки: 6.50, 11.20.
Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30 – 20.00).
№105 «Воронцовская – Краснодар», №117 «Найдорф – Краснодар», №121 «Осечки – Краснодар» - расписание не предоставили.
Диспетчерская ООО «23 BUS»: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00 – 18.00).
Расписание маршрутов по Динской
№3 “Мичурина- Береговая - Дачи - ЦРБ - Мичурина”
режим работы по расписанию выходного дня.
№4 “Мичурина - ЦРБ - Ульянова - Береговая - Мичурина”
временно не обслуживается.
№5 “Мичурина - ЦРБ - Дачи - ЦРБ - Мичурина”
по расписанию выходного дня.
№6 “Мичурина - Береговая - ЦРБ - Мичурина”
временно не обслуживается.
№7 “Мичурина - ЦРБ - Дачи - Береговая - Мичурина”
по расписанию выходного дня.
№13 “Суворова - новая больница”
по расписанию выходного дня.
№14 “Дачи “Труд” - ДСУ5”
по расписанию выходного дня
№15 “Кирпичный завод - 70 лет Октября”
временно не обслуживается.
Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).
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