Врезались в отбойник, крышу и в машину. В начале недели – 9 ДТП в районе

Госавтоинспекция муниципалитета предоставила предварительные данные. Пострадавших нет.

8 февраля примерно в 8.00 в поселке Южном водитель «Лады-Приоры» на пересечении неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену», который ехал по главной дороге.

В этот же день примерно в 11.00 в станице Новотитаровской водитель ВАЗа-21140 при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в «Мерседес».

Через час, примерно в 12.05, ДТП произошло и на автодороге М-4 «Дон» недалеко от Пластуновской. Водитель авто «Даф» не выдержал безопасную скорость движения и врезался в стоящее на месте авто «Черри».

За это число было еще одно ДТП. Примерно в 15.20 недалеко от Южного водитель, управляя фургоном «МАН», совершал буксировку на жесткой сцепке тягача «МАН». Он не обеспечил исправное состояние сцепного устройства своего ТС, в результате чего произошел съезд тягача с проезжей части дороги. При аварии поврежден дорожный знак.

9 февраля примерно в 9.15 на дороге «г. Краснодар – г. Ейск» на «Пежо» упала снежная массы с моста.

Недалеко от Динской примерно в 10.20 водитель, управляя авто «Сеат-Леон», врезался в отбойник, после чего его автомобиль отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Джили».

Около 11.05 недалеко от этого же места произошла еще одна авария. Водитель авто «Скания с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в отбойник. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 12.20 в Динской водитель, управляя машиной «Мазда», при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в стоящее на месте ТС «Лада-210740».

Около 16.30 в поселке Южном водитель «Белава-122090» при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в крышу.

Ранее этих дней в одном из ДТП был и пострадавший. Произошла авария около Васюринской 7 февраля.

Примерно в 11.20 водитель КамАЗа-6520 не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди авто «Хендэ-Акцент» и врезался в него. Пострадал 12-летний пассажир иномарки, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб области лица. За медицинской помощью обратился самостоятельно в ДККБ Краснодара, назначено амбулаторное лечение.