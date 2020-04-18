Все кладбища Кубани закрыли для посещений с 18 по 26 апреля

Соответствующее решение принято краевым оперативным штабом в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора. Эта мера необходима для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Ограничить в период с 18 по 26 апреля 2020 г. посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Краснодарского края - за исключением обращения за предоставлением услуг по погребению» — указано в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 17 апреля.

Запрет касается как работающих кладбищ, так и уже закрытых для захоронения. Ограничительные меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия.

В администрации журналисту “РВС” пояснили, что кладбища откроют только для похорон. Количество присутствующих должно быть минимальным, при этом, им следует соблюдать меры предосторожности - социальную дистанцию, быть в масках.