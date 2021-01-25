Все спортсмены района встали на пьедестал на краевом чемпионате

С 19 по 22 января прошло первенство и чемпионат Краснодарского края по спортивной акробатике. Все спортсмены сборной Динского района встали на пьедестал.

В соревнованиях принимали участие 260 спортсменов от 11 лет и старше из шести районов края.

На чемпионате в смешанных парах по программе мастера спорта бронзовыми призерами стали:

Кристина Волошина

Егор Кравченко

В первенстве спортсменов 13-19 лет они же завоевали серебро.

Тренер А. С. Дух

Победители в возрасте 12-18 лет, спортсмены первый раз выступали по программе МС:

Ангелина Крупник

Арсений Подкорытов

Тренер А. С. Дух

В младшей возрастной группе 11-16 лет в мужских парах бронзовые призеры:

Денис Андревцев

Андрей Иконников

Тренеры А. С. Дух, Е. А. Шевченко

В женских парах 11-16 лет бронзовые призеры:

Алена Переседова

Софья Войтихова

Тренеры Е. С. Шевченко, Е. Н. Колаева