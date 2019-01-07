Всекубанский турнир по футболу прошел в Новотитаровской

Владимир Петросян родился 18 мая 1957 г. в г. Шуше Азербайджанской ССР. В 1974 году окончил среднюю школу №8 в г.Степанокерте. В ноябре 1975 года был призван в ряды Вооруженных сил. Армейские годы Владимира Грантовича прошли в Пскове в войсках ВДВ. В ноябре 1977 был уволен по окончанию срока службы. В период с 1978-1988 играл в футбол в командах мастеров первенства СССР. В 1986 г. Владимир Грантович был удостоен звание Мастер спорта СССР. В 1989 поступил в Степанокертский педагогический институт. Выпускник 1984 года получил специальность педагога. После завершения профессиональной карьеры игрока Владимир Грантович горел желанием продолжать свою футбольную судьбу. 2 сентября 1988 года Петросян стал первым тренером отделения футбола ДЮКФП №2 ст. Новотитаровская. С тех пор он не расставался со своими подопечными. Воспитание нового поколения футболистов Краснодарского рая стало делом всей его жизни. Он умер в 55 лет, не дожив до своего 56-летия всего 9 дней. (По информации kkff-kuban.ru)