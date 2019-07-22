Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям»
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» направлен на формирование законопослушного и культурного поведения участников дорожного движения, навыков безопасного поведения у детей и их родителей.
Подробнее о конкурсе можно узнать на портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) и на официальном сайте конкурса (www.bddrf.ru). Прием конкурсных работ осуществляется до 30 сентября 2019 года.
Номинации Конкурса:
социальный видео ролик (в том числе анимационный) представляющий социальную рекламу, направленную на изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблеме безопасного поведения детей на дорогах, популяризацию соблюдения ПДД;
интерактивные формы (флэш-моб, игра, соревнование, мини-спектакль);
информационный продукт (просветительские комиксы, рисунки и плакаты);
компьютерная презентация (презентационный материал, отражающий исследовательскую, пропагандистскую, агитационную, обучающую деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, деятельность отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД).
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