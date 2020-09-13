Выборы губернатора Краснодарского края. Несколько фактов о кандидатах

Сегодня, 13 сентября, единый день голосования. Жители Краснодарского края выбирают губернатора. Всего на должность главы региона претендуют 5 человек. Вот несколько фактов о них.

ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ КОНДРАТЬЕВ.

▪️Родился 1 сентября 1970 года (50 лет).

▪️Учился в КубГУ на филолога и юриста.

▪️Основное место работы, занимаемая должность, род занятий: администрация Краснодарского края, глава администрации (губернатор) Краснодарского края.

▪️Место жительства: Краснодарский край, Динской район, станица Динская.

ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ ЛУГИН. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА".

▪️Родился 19 февраля 1959 года (61 год).

▪️Учился в КубГАУ, имеет два высших образования по специальностям «Агрономия» и «Экономика и управление аграрным производством».

▪️Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сервис-Сити» (ООО "УК Сервис-Сити"), директор.

▪️Место жительства: Краснодарский край, Крымский район, город Крымск.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ САФРОНОВ. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

▪️Родился 21 ноября 1984 года (36 лет).

▪️Учился в КубГАУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

▪️Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Краснодарское краевое отделение политической партии "КПРФ", Секретарь Комитета краевого отделения политической партии "КПРФ".

◾️Место жительства: Краснодарский край, город Краснодар.

ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ ТУТУШКИН. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, координатор Краснодарского регионального отделения ЛДПР, член Координационного Совета Краснодарского регионального отделения ЛДПР.

▪️Родился 1 августа 1976 года (44 года).

▪️Учился в Новочеркасском Государственном Техническом университете по специальности «Маркшейдерское дело». Кроме этого, окончил Южно-Российский государственный технический университет.

▪️Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Законодательное Собрание Краснодарского края, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на постоянной основе.

▪️Место жительства: Краснодарский край, город Краснодар.

ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ ХМЕЛЕВСКОЙ. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

▪️Родился 25 августа 1981 года (39 лет).

▪️Учился в Курском государственном университете по специальности «Учитель истории, педагог— психолог», позже окончил и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юрист».

▪️Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Законодательное Собрание Краснодарского края, секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края.

▪️Место жительства: Краснодарский край, Лабинский район, станица Владимирская.

Напомним, кроме губернатора, сегодня выбираем и депутатов Совета муниципального образования Динской район 4 созыва.