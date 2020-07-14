Выборы губернатора. Размещение агитационных материалов в

Сайт газеты “РВС” (GAZETA-RVS.RU) уведомляет всех заинтересованных лиц о готовности оказать услуги* по размещению агитационных материалов в сетевом издании при проведении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края на 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании газета “РВС” (GAZETA-RVS.RU)

Основное размещение

Статья (8 000 знаков) – 40000 рублей.

Статья (4 000 знаков) – 20000 рублей.

Баннер на главной странице сайта статический (+дизайн) – 7000 рублей.

Баннер на главной странице сайта анимационный (30 секунд +дизайн) – 9000 рублей.

Баннер в новостях статический (+дизайн) – 5000 рублей.

Баннер в новостях анимационный (30 секунд + дизайн) – 7000 рублей.

Пакет "Сайт+баннер на главной странице сайта+баннер в новостях (неважно, анимация или статика)" (+дизайн) – 50000 рублей.

Услуги журналиста и литературная вычитка входят в стоимость.





*НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Настоящие цены и условия действуют на период предвыборной агитационной кампании в 2020 году.

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