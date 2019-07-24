Выбросил мусор мимо контейнера? - Заплати штраф в 3 тысячи

Проблема несанкционированных свалок хоть и не новая, но, к сожалению, остается все столь же острой, как и раньше. В этот раз в «РВС» обратилась жительница станицы Динской, которая рассказала, что одна из таких свалок находится как раз под ее двором: «Я уже устала просить людей не сорить. Выйду — куча мусора. Обращусь в администрацию поселения — они уберут. День-два — снова гора. Неужели людям самим приятно жить в такой обстановке? Прошу пояснить для населения, какой мусор и в каком виде можно выбрасывать»

Журналист «РВС» пообщалась с заместителем начальника управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район Михаилом Захаровым. Он рассказал о том, что можно выбрасывать в мусорные баки, как много нарушителей в районе и как с ними борются.

- Что и в каком виде можно выбрасывать в контейнер?

- Среди отходов можно выделить твердые коммунальные отходы (ТКО) и иные отходы. Хочу сказать, что мусорные контейнеры и бункеры предназначены для сбора именно ТКО. Это тот мусор, который образуется в результате жизнедеятельности людей — пищевые остатки, обертки от продуктов и т. д. Он должен быть упакован в специальный полиэтиленовый пакет или вынесен в мусорном ведре и высыпан в контейнер. Также к ТКО относятся и крупногабаритные отходы (КГО), по сути это такие же отходы что и ТКО, только размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах (мебель, коробки, предметы быта, бывшие в употреблении).

Вывоз крупногабаритных отходов включен в тариф. КГО следует оставлять на специальных площадках, при отсутствии таких — следует аккуратно прислонить мусор к контейнеру, но не разбрасывать его вокруг.

Для утилизации иных отходов (строительного мусора, включая оконные рамы, старые двери, плитку и т.д. а также порубочные остатки (ветки, скошенную траву)) необходимо заказывать специальный бункер. Жители района могут обратиться абсолютно в любую компанию, которая предоставляет данные услуги.

Чтобы было понятно — оплачиваемая населением услуга по сбору и вывозу ТКО не распространяется на сбор и вывоз растительных остатков, строительного мусора. В данном случае собственники отходов, не попадающих под понятие ТКО, обязаны самостоятельно их утилизировать: будет ли это компостная яма, переработка под топливо или вывоз на мусорный полигон. Но нести растительные остатки в контейнеры для ТКО, а тем более складывать их вокруг контейнерных площадок – это нарушение законодательства, в том числе Правил благоустройства, действующих на территории Динского района. А бюджетные средства, которые могли бы быть потрачены на благоустройство, озеленение, ремонт дорог и для решения других социально важных вопросов, расходуются на ликвидацию стихийных свалок.

- Сколько несанкционированных свалок зафиксировано за 2019 год в Динском районе?

- За 2019 год ликвидировано 317 свалок.

- Какое наказание грозит за создание несанкционированной свалки?

- Составляется протокол об административном правонарушении Правил благоустройства. Гражданину грозит штраф от 1 до 3-х тысяч рублей. При повторном нарушении — от 3 до 5-ти тысяч рублей.

За первое полугодие уже составлено 92 административных протокола.

- Как боретесь с нарушителями?

В первую очередь мы информируем население о разрешенных к выбросу отходах через СМИ и другие источники. Призываем жителей к общей ответственности за санитарное состояние нашего района. Кроме того, проводим рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности.

Для справки:

В соответствии с действующим законодательством под твердыми коммунальными отходами (ТКО) подразумевают отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности физических лиц, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В Динском районе тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов для населения частного сектора составляют 94,74 руб. с чел. в месяц, многоквартирных домов — 76,46 руб. с чел. в месяц.