Выдадут ли квартиры детям-сиротам в этом году?

В последнее время читателей «РВС» волнует тема выдачи квартир детям-сиротам в Динском районе. В редакцию часто поступают обращения по этому поводу.

«Когда начнут выдавать?», «Сколько их всего?», «Где они расположены?» - самые острые вопросы, которые интересуют жителей муниципалитета.

За ответом журналист «РВС» обратилась в районное управление по вопросам семьи и детства.

Там рассказали, что всего в этом году будут выдавать 45 квартир. На сегодняшний день по итогам аукциона заключены муниципальные контракты на 38. Сейчас они находятся на регистрации в юстиции. Как только квартиры перейдут в муниципальную собственность, их начнут выдавать в порядке очередности.

Квартиры Динской район выкупает по всему Краснодарскому краю. Сейчас идет активная закупка остальных. Четкого списка, где какая будет находиться, пока нет. Во время проведения конкурсных процедур могут быть поданы несколько заявок на участие в аукционе с разных муниципалитетов. Но все 45 квартир будут предоставлены детям-сиротам до конца года по договорам найма специализированного жилищного фонда по очереди.

«Например, вот первый по очереди человек. Ему предлагается та квартира, которая была в этом году куплена первой. Если он от нее отказывается, ему предлагается вторая. И так, до того момента, пока какая-либо его не устроит. И следующему, второму, предлагается тогда первая квартира. И так со всеми», - пояснили в управлении по вопросам семьи и детства.

Очередь выстроена по дате подачи заявления. Она ведется министерством труда и социального развития.

«Например, мы предлагаем людям квартиру в Гулькевическом районе, они говорят: нет, мы там не хотим, предлагаем им вторую купленную квартиру. Она, допустим, в Тбилисском районе, претенденты говорят: нет, тоже не хотим, давайте в следующем. И вот таким образом им предлагают все время следующую, пока они не согласятся. Как только первые на какую-то согласились, вторым предлагают квартиру, начиная с первой».

Самая частая причина отказа — неудобное для людей местоположение.

Часто этот процесс затягивается, так как претенденты думают, что им не все еще предложили и у них есть выбор получше.

Полный список о местоположении и количестве квартир для детей-сирот появится как только все 45 перейдут в собственность муниципального образования Динской район.