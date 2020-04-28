Фото: healthy-kids.ru
Выдают ли сухпайки школьникам Динского района?
После того как школьники России перешли на дистанционное обучение, в некоторых регионах губернаторы поручили выдавать сухие пайки льготникам, которые имели право на бесплатное питание.
В редакцию поступает вопрос: практикуется ли это в Краснодарском крае и в муниципалитете в частности?
В управлении образования Динского района журналисту "РВС" сообщили, что в нашем субъекте такого решения принято не было.
Все целевые деньги, которые выделены на школьное питание, используют в следующем учебном году.
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