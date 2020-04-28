Выдают ли сухпайки школьникам Динского района?

После того как школьники России перешли на дистанционное обучение, в некоторых регионах губернаторы поручили выдавать сухие пайки льготникам, которые имели право на бесплатное питание.

В редакцию поступает вопрос: практикуется ли это в Краснодарском крае и в муниципалитете в частности?

В управлении образования Динского района журналисту "РВС" сообщили, что в нашем субъекте такого решения принято не было.

Все целевые деньги, которые выделены на школьное питание, используют в следующем учебном году.