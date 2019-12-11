«Выход на лед равносилен смерти». В Динской для учеников провели беседы

10 декабря в школах Динской для учеников начальных классов прошли профилактические беседы перед наступлением морозов. Провели их председатель службы спасения на водах Краснодарского края генерал-майор Николай Борисович Ковалев и государственный инспектор по маломерным судам Краснодарского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Валерий Крылов.

Они рассказали, как необходимо вести себя детям, когда температура воздуха станет минусовой и на водоемах района появится лед. По их словам, наступление морозов синоптики прогнозируют сразу после наступления нового года. Выступающие отметили, что чаще всего школьники погибают зимой.

«Предупреждаю вас, чтобы на лед в этом году вообще не ходили. Потому что на Кубани зима неустойчивая. То мороз, то оттепель. Лед становится рыхлым и слабым. Выход на него равносилен смерти. Пошли на лед — утонули. У нас в России гибнут более 10 тыс. человек каждый год. В Краснодарском крае цифра тоже не маленькая — более 500 человек ежегодно...» - рассказал Николай Борисович Ковалев.

Он дополнил, что в за последний год смертей по этой причине в Динском районе не было.

«Потому что в школах с вами занимаются учителя, мы приезжаем, даем инструкции, как необходимо вести себя на реках в летний и зимний периоды», - сказал генерал-майор.

Кроме этого, председатель спасательной службы отметил, что сейчас водоемы будут охраняться полицией, казаками, представителями МЧ. Если ими будут замечены дети в местах повышенной опасности, то их родителям выпишут штраф.

Николай Борисович Ковалев и Валерий Крылов рассказали школьникам истории, когда из-за неокрепшего льда гибли дети.

«В Динском районе лет 10 назад ребята из школы № 1 пришли домой, родители были на работе. Они, ни у кого не спросясь, пошли на речку покататься на льду. В районе консервного завода, где отстойники. Отправились вчетвером, шли всей компанией, давление на лед от них было большим, провалились и все утонули. Это была трагедия для Динского района», - напомнили они.

Из их уст также прозвучала история Тимашевского района, когда пять ребят, 10-11 класс, решили перейти речку по льду, чтобы сократить путь. На середине все пятеро провалились, только один парень смог выбраться, остальные утонули.

Есть и другие ситуации, когда гибнут люди. Тонут даже при толстом льде.

«На толстом льду рыбаки пришли ловить рыбу, вырубили топором лунку метр на метр, ночью морозец ударил, снежок пошел. Засыпало это место, а лед-то только образовался, двое мальчков шли, наступили прямо в то место и тоже утонули. Они не знали, что там была прорубь. Поэтому выход на лед категорически запрещен», - призвали выступающие.

Они также добавили, что санэпидемстанцией вода в реках Динского района признана заразной. По их словам, существует болезнь — лептоспироз, которая не излечивается. Если на теле есть какая-то царапина или открытая рана, при купании ею легко заразиться, поэтому лезть в водоемы нельзя в любое время года.

Каждому классу Николай Борисович и Валерий Кралов в конце беседы раздали памятки о правилах поведения на льду.





Справка

Перед наступлением морозов и ребенок, и взрослый, по данным Краснодарского ИО ГИМС, должны помнить следующее.





Правила поведения на льду

Не выходите на тонкий неокрепший лед.

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.

Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.

Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.





Это нужно знать

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.





Что делать, если вы провалились в холодную воду

Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраняйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение.

Зовите на помощь: «Тону!»

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.

Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.

Отдохнуть можно только в теплом помещении.





Если кому-то нужна помощь

Попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь и спасателей или сами вызовите их по телефону 112.

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно передвигайтесь к полынье.

Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место.

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.

Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь — в подобных случаях это может привести к летальному исходу.

Вызовите скорую медицинскую помощь.





Несчастья можно избежать, если принять во внимание памятку: