Дистанционная выписка рецепта для льготников оказалась проблемой

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется, а дистанционно выписать рецепт на лекарство у динчанки не получилось.

Женщина рассказала, что она инвалид 2 группы, льготник, ежемесячно ей выписывают рецепты на необходимые лекарства. Во время карантина у нее получилось сделать это дистанционно, без похода в поликлинику, но в этот раз она позвонила в регистратуру динской поликлиники и получила отказ.

"Мне сказали приходить лично, а у меня давление зашкаливает, тяжело находиться в очереди. Но ничего не остается – пойду на прием", – говорит пенсионерка.

Мы обратились в Динскую ЦРБ, где нам сообщили, что дистанционный вариант для этой категории граждан, конечно же, возможен, необходимо обращаться в регистратуру.

Напомним, для подробного рассмотрения обращения, выявления и пресечения неправомерных действий и принятия конкретных мер по урегулированию спорных вопросов пациентам предлагается обращаться в администрацию Динской ЦРБ по телефонам:

8 (86162) 6-29-64; 8 (800) 500-84-86,

в письменной форме по адресу: 353200, станица Динская, ул. Кирпичная, 55а

или на адрес электронной почты: dinskcrb@mail.ru.