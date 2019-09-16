Выписка жизненно важного лекарства оказалась проблемой

Получение жизненно необходимого препарата теперь зависит от наличия его в аптеке? В «РВС» обратился один из пациентов, который полон возмущений: казалось бы, по закону ты имеешь право на лекарство, приходишь к врачу, тебе его выписывают – и нет проблем. Но в реальности, по словам мужчины, не все так просто.

«Я инвалид. И недавно вот с каким замкнутым кругом столкнулся: дело в том, что если препарата нет в аптеке в наличии, его врач не выписывает. В аптеке в свою очередь говорят: "Выписывайте, мы закажем, он придет, и вы получите". Так, мне было отказано врачом в станице Старомышастовской в выписке жизненно необходимого препарата по причине отсутствия на данный момент его в аптеке», – рассказывает мужчина.

Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян объяснил, что обеспечение лекарствами льготной категории граждан проводится за счет средств краевого и федерального бюджетов. К выписке допускаются рецепты на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемых распоряжением правительства РФ. С 2019 года закупку препаратов проводит Министерство здравоохранения Краснодарского края, после закупки их направляют в уполномоченную аптеку. В Динском районе это аптечный пункт № 5 ГУП «Кубаньфармация».