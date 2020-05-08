Выплата на детей до 18 лет. Кому положена? Как оформить?

Выплата на детей до 18 лет. Кому положена? Как оформить?

Выплата на детей до 18 лет. Кому положена? Как оформить?

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6 минут назад Выплаты на несовершеннолетних детейГазета РВСДинской районНовости Динского района

Уже можно оформить выплаты на несовершеннолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Они положены тем, кто получает минимальное пособие по безработице.

«Денежная выплата на детей до 18 лет назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными и получающим соответствующее пособие в минимальном размере. В их числе и жители региона, кто был оформлен не официально и состоял в трудовых отношениях менее 26 недель за предшествующий год», – говорится в сообщении.

Средства, которые будут выплачивать, из регионального бюджета.

Выплата однократная.

Размер – 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, не достигшего 18-летия одному из родителей, опекуну или попечителю.

Получить можно в центре занятости населения по месту регистрации безработного гражданина.

Для этого необходимы:

• заявление о предоставлении материальной помощи;

• копии свидетельства о рождении ребенка до 18 лет;

• копии акта об установлении опеки или попечительства.

Удалённо оформить можно. Для этого необходимо отправить документы через «Личный кабинет» на портале kubzan.ru.

«Центры занятости населения проверяют заявления граждан и сведения о наличии детей до 18 лет. Основанием для отказа может являться непредставление или неполное предоставление необходимых документов», – дополнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, данное решение о предоставлении материальной помощи принял губернатор Вениамин Кондратьев.

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