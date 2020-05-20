Выплаты детям от 3 до 16 лет. Условия и сроки

Выплаты детям от 3 до 16 лет. Условия и сроки
Фото: inkashira.ru

Выплаты детям от 3 до 16 лет. Условия и сроки

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14 часов назад Выплата детям от 3 до 15 летГазета РВСДинской районНовости Динского районаПенсионный фонд ДинскаяПенсионный фонд России

Доступно оформление единовременной выплаты, о которой президент России Владимир Путин объявил 11 мая в ходе рабочего совещания.

Рассказываем подробнее об условиях.

Кому положена единовременная выплата?

Всем детям от 3 до 16 лет.

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. То есть детям должно исполниться 3 года не позднее 30 июня, а 16 лет должно наступить не раньше 11 мая 2020 года.

Выплата предоставляется семье на каждого ребенка с 3 до 16 лет.

Сколько составляет выплата?

10 тыс. рублей.

Когда начнут выплачивать?

С 1 июня. Выплата не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Как оформить?

  • Дистанционно через портал госуслуг.
  • Лично в отделении Пенсионного фонда.
  • В МФЦ по месту жительства.

До какого числа принимаются заявления?

До 1 октября 2020 года.

Кто может обратиться за выплатой?

Родители или опекуны ребенка.

Опекуны смогут оформить единовременную выплату при личном обращении в клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь паспорт и документ об установлении опеки и назначении заявителя опекуном.

Комментарии

Эксперт
Эксперт 9 часов назад

Замечательно, а дети которым исполнилось 16 лет до 11 мая по логике наших правителей детьми уже не являются. Вот вам и дискриминация. Если ребенку 16 лет исполнилось ранее то выплата уже не положена. Уроды

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