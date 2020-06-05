Выплаты детям с 3 до 16 лет могли не поступить из-за ошибки в реквизитах счета
После нашей последней публикации о причинах, по которой единовременная выплата в 10 тыс. дошла не до всех семей, жалобы на отсутствие денег на счетах продолжают поступать.
Пенсионный фонд дал дополнительные разъяснения.
Если вынесено положительное решение по заявлению, но денежные средства так и не поступили на банковский счет, указанный в заявлении, то значит допущена ошибка в реквизитах банковского счета заявителя. Их нужно уточнить.
Новое заявление на Госуслугах на ежемесячную или единовременную выплату подавать не нужно.
ПФР рекомендует направить реквизиты банковского счета с указанием фамилии, имя и отчества, СНИЛС заявителя по электронному адресу ukaz317@033.pfr.ru или лично подать данную информацию в клиентскую службу ПФР.
Расчетный счет должен принадлежать заявителю.
Предоставленная информация будет обрабатываться оперативно и в приоритетном порядке, чтобы выплата семье поступила в ближайшее время.
Также в телефонном режиме организована работа по взаимодействию с заявителями, которые совершили ошибки в реквизитах банковского счета.
Телефон отделения ПФР по Краснодарскому краю (861) 214-31-79.
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