Выплаты малоимущим и многодетным. Критерии, итог и петиция

После того как 6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о финансовой поддержке малоимущих семей, в редакцию «РВС» стали поступать вопросы.

Напомним, тогда глава региона сказал, что малоимущим семьям положена разовая выплата в размере 5 тысяч рублей, малоимущим многодетным – 10 тысяч рублей.

«Обращаться никуда не нужно. В соцзащите есть четкие списки граждан, которые относятся к данным категориям. По этим перечням будут произведены начисления и осуществлены выплаты на счета либо доставлены работниками почты. На эти цели выделено 600 млн рублей. В крае свыше 81 тысячи малоимущих семей, из них 25 тысяч – многодетные», – объявлено на том совещании, где было принято решение.

Прошло 10 дней. Читатели интересуются, все ли уже получили денежную помощь или процесс еще идет.

Одна из женщин рассказала журналисту, что в местную соцзащиту сложно дозвониться. Стоит ли ее семья на учете как малоимущая или нет, не знает. Положены ли ей эти выплаты – тоже.

«У меня двое детей. Сын-инвалид и дочь. Разведена, из дохода сейчас только пенсия сына. Стоим ли мы на учете как малоимущая семья, неизвестно. Но детские пособия соцзащита нам выплачивает, в школе за питание платим половину. Окажут ли нам эту финансовую помощь?» – интересуется читательница.

Журналист обратилась в управление социальной защиты населения Динского района.

Там объяснили, что выплаты произведены автоматически по спискам тех, кто признан малоимущей семьей и до этого получал государственную социальную помощь.

«Если семья была получателем данной помощи, то выплата автоматически ушла, если нет – то нет. На сегодняшний день тем, кому она была положена в Динском районе, уже оказана. Все выплаты получили», – рассказали в госучреждении.

Как пояснили журналисту, сейчас становиться на учет как малоимущая семья и оформлять госпомощь для того, чтобы получить данную выплату, нет смысла.

«Она же разовая. Уже ушла. Даже если сейчас оформлять государственную социальную помощь, ее не будет. На то она и единовременная. Конечно, если примут решение о продлении данной процедуры или скажут еще раз заплатить каким-то категориям граждан, мы заплатим. Пока было принято решение такого рода. Всем, кто являлся получателем госпомощи, заплатили», – рассказали в организации.

Часть жителей муниципалитета возмущена данными критериями. В редакцию «РВС» обратились женщины, которые рассказали о создании петиции по этому поводу.

«Я многодетная мама и наша семья получила помощь от губернатора в размере 10 тысяч рублей. Но многие многодетные и малоимущие, как и мы, не получили, только потому что ранее не написали заявление на госпомощь. Но ведь это региональная помощь многодетным…» – сетует она.

Женщина рассказала, что сейчас те, которым не оказали финансовую поддержку, создали петицию многодетных матерей. Адресована она Вениамину Кондратьеву.

В ней просят губернатора обратить внимание на «затруднительное положение ВСЕХ многодетных семей».

«Кто-то потерял работу, кто-то бизнес, у многих работа находилась в другом районе и многие недобросовестные работодатели не позаботились о пропусках для своих сотрудников,отправив людей в отпуск за свой счет.

Каждая многодетная семья – добросовестные граждане своей страны. Мы находимся на самоизоляции, дополнительных источников дохода в связи с карантином не имеем, поддержите все многодетные семьи края», – говорится в обращении.

В нем также отмечается, что некоторые семьи не смогли оформить госпомощь, встать на учет как малоимущие по разным причинам.

«Никто не мог знать, что статус малоимущих будет критерием отбора для помощи семьям. Мы как самая многочисленная ячейка общества не могли предположить и подготовиться к таким событиям в стране и в мире. 90 % многодетных семей ждут финансовой поддержки от вас и государства! И не стоит нас разделять на два лагеря. Мы просим дополнить постановление № 200 и поручить выплатить денежную помощь каждой многодетной семье, стоящей на учете в управлении социальной защиты населения», – призывает инициативная группа.

Ознакомиться с петицией можно здесь.