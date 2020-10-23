Выплаты на детей могут начисляться автоматически до марта

Имеются в виду пособия на первого или второго ребенка до 3 лет. Напомним, они положены тем, у кого размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

В Госдуме уже принят соответствующий закон*. Чтобы быстрее реализовать эту меру, депутаты сразу передали документ в верхнюю палату сенаторам.

Ранее пособия уже начислялись автоматически с 1 апреля по 31 сентября из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. С 1 октября было принято решение выплачивать деньги вновь только после написания заявлений.

Из-за растущего числа заболеваемости COVID-19 назначение средств автоматически снова могут продлить, чтобы исключить лишние контакты между людьми.

*Законопроект № 1035872-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»