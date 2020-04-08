Выплаты семьям с детьми до 3 лет. Условия и сроки

25 марта в прямом эфире президент России Владимир Путин обратился к гражданам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. В своем выступлении он рассказал, что семьям с детьми до трех лет будет оказана финансовая поддержка.

7 апреля подписан указ. Вот что известно на данный момент.

Кому положены выплаты?

Семьям с детьми до 3 лет. Получить смогут как те, которые материнский капитал еще не израсходовали, так и те, которые его полностью потратили.

Только здесь есть вопрос, на который ответ получим позже. В своей речи президент сказал, что “до 3 лет включительно”, в указе просто “до 3 лет”. Смогут ли выплачивать семьям, где ребенок уже достиг трехлетнего возраста, выясняется.

Если после указа до 1 июля этого года у семьи родится ребенок, она также будет иметь право на выплату.

Какой размер выплаты?

5 тыс. ежемесячно.

За сколько месяцев будут выплачивать?

За три - с апреля по июнь.

Если в семье несколько детей до 3 лет?

Выплаты будут на каждого ребенка - по 5 тыс. ежемесячно.

Где можно будет оформить?

В Пенсионном фонде удаленно через личный кабинет на сайте учреждения в разделе "Материнский (семейный) капитал".

Когда можно подать заявление?

Когда правительство выделит финансирование, определит порядок и условия выплаты. Когда данный процесс организуют в Пенсионном фонде. Сроки подачи заявления, согласно указу, до 1 октября 2020 года. Все, кто сделает это с апреля по июнь, будут получать выплаты каждый месяц. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, получат за три месяца одним платежом.

В управлении пенсионного фонда в Динском районе журналисту “РВС” прокомментировали, что, как только определится порядок выплат, об этом официально сообщат.