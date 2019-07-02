Выпускной в Динском техникуме. Как это было?

Сегодня, 2 июня 2019 года, в Доме культуры станицы Динской прошел выпускной Динского механико-технологического техникума.

В этом году 263 человека стали дипломированными специалистами.

Для всех выпускников была подготовлена праздничная концертная программа.

Дипломы лучшим студентам вручили глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов и заместитель председателя Совета МО Динской район Надежда Тараскина.

Шумно и весело прошла торжественная часть выпускного.

Уже завтра многие из новоиспеченных специалистов приступят к такому важному делу, как поиск работы — своего места под солнцем.