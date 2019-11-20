Высадка деревьев в новом сквере в Новотитаровской
29 ноября в 13.00 пройдет первый этап озеленения нового сквера по улице Ейское шоссе в станице Новотитаровской.
Приглашаются жители поселения принять участие в покупке и высадке деревьев на новой общественной территории.
⠀
"Чтобы принять участие в озеленении сквера, в том числе посадить "именное" дерево, необходимо обратиться в отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Советская, 63, кабинет 2 или по телефону: 8 (86162) 43652", - сообщает администрация Новотитаровского сельского поселения.
⠀
Перечень зеленых насаждений, планируемых к высадке:
- Клен остролистный
- Катальпа бигнониевидная
- Туя восточная
- Сосна черная
- Миндаль мах
- Можжевельник казацкий
- Гибискус сирийский
- Дерен белый
- Барбарис тунберга
Комментарии