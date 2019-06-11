Выставка промышленных предприятий Динского района (фото, видео)

Выставка промышленных предприятий Динского района (фото, видео)

Выставка промышленных предприятий Динского района (фото, видео)

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5 часов назад День Динского районаДинскаяДинской районНовости Динского районаПраздникПредприятия Динского района

Продолжается празднование Дня Динского района. Так, на улице Красной от Пролетарской до Калинина расположилась выставка промышленных предприятий района. В ней приняли участие более 20 организаций. 

Спектр довольно широкий: от школьной формы и газовых блоков, до мебели, стеклопакетов, люминесцентных ламп и даже бани-бочки. Многие предприятия уже принимали участие в выставках в районе, а вот в Динской они бывали всего пару раз. Например, КСМК со своими газоблоками впервые приехали на День Динской в станицу, хотя до этого много раз представляли свою продукцию в поселениях района.


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