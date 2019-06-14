Выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Прокуратура Динского района провела проверку исполнения трудового законодательства на одном из действующих предприятий Динского района.

Установлено, что организация заключала с гражданами краткосрочные договоры возмездного оказания услуг по выполнению трудовой функции. Оплата труда работникам производилась не по конечному результату работы, как этого закон о договоре подряда, а за ежемесячное вознаграждение.

Таким образом, возникшие между сторонами правоотношения носили длящийся характер и не ограничивались исполнением единичной обязанности, что свидетельствовало о том, что договоры фактически являются трудовыми, а не гражданско-правовыми, что в свою очередь влекло нарушение прав работников на получение гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством.

"С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Динского района в адрес организации внесено представление, а также в отношении директора организации и юридического лица вынесены постановления об их привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения", - сообщает помощник прокурора Динского района, юрист 1 класса Виталий Губарев.