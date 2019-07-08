Ко Дню семьи, любви и верности свою историю любви поведала нам жительница станицы Пластуновской Евгения Емельяновна. Владимир Петрович и Евгения Емельяновна Черновы проживают в браке уже 60 лет! 60 лет любви, счастья и взаимопонимания.



С чего же все начиналось…



«На поле подсолнухи с мамой собирали, он заметил меня, сказал, девочка такая хорошая, а я его даже и не замечала», – вспоминает женщина.

Еще в школьные годы все закрутилось, не было телефонов, лишь стеснение и страх, что мама все узнает. В 7 классе их определили в один общий и они стали одноклассниками, только тогда Евгения заметила Владимира. Спустя время он стал дергать ее за косички, в руки прилетели первые записки со словами: «Женя, ты мне каждый день снишься! Давай с тобой дружить». В ответ от нее: «Как тебе не стыдно, а что мама скажет, если узнает?» На что он написал: «Я жизнь за тебя отдам, если надо!» Так и зарождалось настоящее светлое чувство.

Евгении никто не был нужен, только он – ее первая любовь, но признаться ему в этом она боялась. Дальше окончание школы, первый вальс, конечно же, с ним. А потом поступление и письма.



Важное письмо



Письма не сохранились из-за страха, что мама найдет и прочтет. Когда он приезжал летом, не забывал порадовать Евгению подарками – красивый шарф, шоколад и разные другие. Но парой молодой человек и девушка еще не были.

В январе 1959 года Владимир отправил Евгении огромное письмо на четырех страницах, чтобы дать ей понять: он ее любит и хочет быть вместе с ней. В ответ пришло пугающее письмо: «Приезжай скорей, тут уже женихи в очередь выстроились». И Владимир приехал. Он сразу направился к ней в школу, где она работала учительницей начальных классов. Молодой человек взял возлюбленную за руку и повел в загс.



Супружеская жизнь



Став супругами, они переехали на Север, где Владимир работал в авиации. Родились двое сыновей. Прожили там практически 20 лет. На вопрос, как удалось сохранить семейный очаг и любовь на протяжении 60 лет, Евгения Емельяновна ответила просто: «Мы сошлись характерами, бывают ссоры, а мы все в шутку переводим».

Сейчас Владимир Петрович и Евгения Емельяновна проживают в станице Пластуновской, чувства никуда не пропали, заботятся друг о друге изо дня в день, счастливы, что жизнь их свела, подарила им детей, внуков и правнуков.

Когда смотришь на эту пару, даже не верится, что спустя столько лет семейной жизни этот безумно счастливый блеск в глазах при взгляде друг на друга никуда не пропал. От этой пары исходит самая добрая энергия. Вот в чем сила любви!



Гоарик Карапетян