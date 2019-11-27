Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Динской

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Динской
Фото: sznkuban.ru

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Динской

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4 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районНовостиНовости Динского районаЦентр занятостиЯрмарка вакансий для инвалидов

Людям, имеющим ограничения по здоровью, специалисты помогут найти работу в рамках мероприятия, которое пройдет 4 декабря с 10 до 12 часов в здании Динского организационно-методического центра.

Все, кто посетит ярмарку вакансий, смогут:

  • пройти предварительное собеседование с работодателями;

  • получить консультации специалистов Центра занятости населения;

  • заполнить анкеты соискателей и составить резюме;

  • получить информацию о возможности переобучения и повышения квалификации по профессиям, пользующимися спросом на рынке труда Динского района.

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