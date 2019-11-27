Фото: sznkuban.ru
Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет в Динской
Людям, имеющим ограничения по здоровью, специалисты помогут найти работу в рамках мероприятия, которое пройдет 4 декабря с 10 до 12 часов в здании Динского организационно-методического центра.
Все, кто посетит ярмарку вакансий, смогут:
пройти предварительное собеседование с работодателями;
получить консультации специалистов Центра занятости населения;
заполнить анкеты соискателей и составить резюме;
получить информацию о возможности переобучения и повышения квалификации по профессиям, пользующимися спросом на рынке труда Динского района.
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