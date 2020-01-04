Елизавета Денисова: «Хочу, чтобы люди, глядя на мои рисунки, улыбались»

В каждом номере газеты «РВС», а теперь и еженедельно в наших аккаунтах в социальных сетях появляются карикатуры на злободневные темы. Их автор – Елизавета Денисова. Вот уже 7 лет она сотрудничает с изданием и разбавляет его страницы своими красочными рисунками. В один из зимних дней наша внештатная сотрудница в очередной раз принесла свое творчество для свежего выпуска, а мы расспросили все о ее деятельности.

Она самоучка. Скорее всего, этот талант передался ей по наследству от отца, который тоже рисовал, только картины с природой. До 2012 года Елизавета жила в Магадане. Там получила высшее образование, выучилась на педагога начальных классов. Но по профессии стала художником-постановщиком. Работала в областном центре народного творчества, оформляла праздники, конкурсы и фестивали. Поэтому творчеством она занимается на протяжении всей жизни.

Елизавета рассказала, что карикатуры бывают разные: с сарказмом или с юмором. Она рисует юмористические.