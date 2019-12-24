Еще один любитель кататься по тротуару наказан

В соцсетях "РВС" мы размещали короткое видео, на котором видно как водитель легкового авто едет по тротуару возле Торгового Комплекса "Березка" в Динской. Происходило это 22 декабря около 20.00.

Сегодня, 24 декабря стало известно, что сотрудники ОГИБДД по Динскому району установили личность правонарушителя и составили на него материал по двум статьям: по ч. 2 ст.12.2 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.

Нарушитель - житель станицы Динской. Помимо штрафа в 2000 рублей за езду по тротуару, ему грозит судебное разбирательство.

Напомним, 21 декабря произошел подобный случай на фонтанной площади.