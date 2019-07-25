Еще одна пенсионерка попалась на крючок «лжегазовиков»

Уже не один раз «РВС» писала о том, как мошенники обманом заставляют стариков приобретать сигнализатор загазованности по завышенной цене, аргументируя это «новым законом» и «обязаловкой для всех».

В этот раз на крючок обманщиков попалась пенсионерка из станицы Динской. 22 июля к ней пришли двое парней, представились сотрудниками газовой компании, начали проверять газовые приборы.

Затем они сказали динчанке, что вышел новый закон, согласно которому необходимо установить газовую сигнализацию.

«Сейчас нужно заплатить 6990 рублей. Если же не установить ее пока мы здесь, то вам придется самим собирать весь пакет документов, оплатить штраф. Да и цена уже будет 16 тысяч рублей. Следующая проверка будет в ноябре, если к тому моменту датчик не установите, то еще штраф будет», - давя на психику пожилого человека, рассказывали мошенники.

В итоге пенсионерка отдала практически всю свою пенсию за «обязательный прибор», поддавшись внушению недоброжелателей.

Когда пришла внучка и узнала всю эту ситуацию, то было уже поздно — парней уже и след простыл.

Вот такой прибор обошелся пенсионерке практически в месячную пенсию.





«Мы сразу же позвонили в газовую компанию, где нам сказали, что никакой «обязательной установки газовой сигнализации не существует. Бабушка в отчаянии, ведь отдала мошенникам последние деньги. Но я надеюсь, что смогу добиться справедливости», - рассказала журналисту внучка постадавшей.

Сейчас девушка намерена обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В филиале 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» неоднократно сообщали, что никаких штрафов за отсутствие датчиков нет, ставить их или нет — личное дело каждого. Об этом мы писали на страницах «РВС» и на сайте издания. Но тем не менее доверчивые жители Динского района продолжают вестись на уловки торгашей.

Для справки

Сигнализатор загазованности Кенарь GD100-N, который «псевдогазовики» предлагают купить пенсионерам за 6990 рублей, в интернете стоит от 1 до 3 тысяч рублей.

На том же «Алиэкспрессе» датчик утечки газа можно приобрести вообще от 150 рублей.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам вас обмануть!