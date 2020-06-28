Еще одно спасение котенка произошло в Динской (видео)

«РВС» рассказали о еще одном спасении хвостатого.

Несколько дней назад мы писали, как дичанин Олег достал из колодца упавшего котенка.

26 июня вечером прошла еще одна операция по спасению кошачьей жизни.

«Возле кофейни "106" пищал котенок. Никак не могли понять, откуда издается жалобное мяуканье. Потом догадались, что он на крыше дома. Сотрудники принесли лестницу, забрались и достали котика. Сейчас малыш находится в кофейне и сегодня его осмотрит ветеринар. Видно, что животное сильно ослаблено», – рассказала посетительница Полина.

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