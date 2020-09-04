Опять о питании в школах. Почему дети в СОШ №2 не получили горячие блюда?
“В школе №2 Динской второго сентября давали только три конфеты и сок. А как же бесплатное горячее питание?”, – такой вопрос задали родители в социальных сетях “РВС”.
Получить в редакцию такое сообщение было неожиданным, так как из других школ мамы и папы сообщали, что их детей горячим питанием начали обеспечивать с первых дней учебного года.
Чтобы выяснить причину, мы связались с начальником управления образования Мариной Ежковой. Оказалось, произошел форс-мажор.
“Там произошел сбой в работе технологического оборудования. Школа подключила большое количество обеззараживателей, работает и другая техника. Не справилась электросеть и часть электрического оборудования вышла из строя. Поэтому повара просто не успели приготовить горячий обед для детей. В ближайшие дни неполадки устранят”, – рассказала эксперт.
Она еще раз призвала родителей обращаться напрямую в управление образования, так как таким образом ответ на вопрос можно получить гораздо быстрее и решить проблему тоже.
Телефон: +7(928)419-85-19, Марина Александровна Ежкова.
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