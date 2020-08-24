Еще раз о выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет

Вопросы о выплатах детям с 3 до 7 лет до сих пор поступают в редакцию от жителей Динского района. Мы сделали подборку основных часто задаваемых с ответами управления социальной защиты населения.

Что учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи?

Все виды доходов семьи в денежной форме до вычета налогов, кроме ежемесячных выплат за прошлое время, а также сумм единовременной материальной помощи.

Как рассчитывается среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты?

Суммы доходов членов семьи складываются за 12 календарных месяцев. Потом одна двенадцатая суммы доходов всех членов семьи за расчетный период делится на число членов семьи.

Отсчет указанного 12-месячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Например, заявление подано в мае, следовательно, будут учитываться доходы за период ноябрь 2018-го – октябрь 2019-го. Если заявление подано в июне, будут учитываться доходы за период декабрь 2018-го – ноябрь 2019-го и т. д.

Кто из семьи учитывается при расчете среднедушевого дохода?

Родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, который подал заявление о назначении выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

Важно! Выплаты производятся на основании всех указанных в заявлении необходимых сведений. Если там недостоверные или неполные данные, в том числе и о составе семьи (не указан супруг, все несовершеннолетние дети и т. д.), в выплате отказывают.

Уведомление об отказе с указанием причин формируется в автоматическом режиме в программе.

Семейное положение заявителя учитывается на момент обращения.

Какие основания для отказа?

Причины отказа в назначении ежемесячной выплаты.

Ребенок, на которого назначается выплата, умер.

Ребенок достиг 8-летнего возраста.

Размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В заявлении указаны неточные данные.

Ребенок, на которого назначается выплата, находится на полном гособеспечении.

Получатель лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах в отношении ребенка, на которого он обратился за назначением выплаты.

Получателю назначена ежемесячная выплата на того же ребенка в ином субъекте РФ.

Сколько дней принимается решение о назначении выплаты или об отказе?

В течение 10 рабочих дней со дня приема заявлений. Срок приостанавливается в случае непоступления документов (сведений), которые запрашиваются при межведомственном взаимодействии. По одному заявителю ведомство по месту жительства запрашивает в среднем 20 видов сведений. Тогда решение выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.

Как осуществляется выплата?

Управлением социальной защиты населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями в заявлении, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. Как только поступает финансирование, сразу выплачивают.

Напомним, с предложением ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом Путин выступил в послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года.