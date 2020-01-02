Еще в одну страну стало попасть проще. Где отдохнуть без визы?
Теперь граждане РФ смогут посещать Катар без виз.
27 декабря 2019 года в здании МИД РФ правительство РФ и правительство Катара подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран.
Теперь граждане обеих стран смогут посещать другое государство без визы, если до конца срока их заграничного паспорта остается не менее 6 месяцев. Максимальный срок поездки - 90 дней.
В новогодние каникулы многие стараются отправиться путешествовать в другие государства. "РВС" составила список всех сран, где граждане России могут отдохнуть, не оформляя визу.
Для въезда в какие страны не нужен загранпаспорт?
Абхазия (без ограничения по времени).
Армения (без ограничения по времени).
Беларусь (без ограничения по времени).
Казахстан (без ограничения по времени).
Киргизия (60 дней).
Безвизовые страны для россиян в 2020 году
Азербайджан (31 день).
Антигуа и Барбуда (1 месяц).
Ангола (30 дней), обязательна вакцинация от желтой лихорадки.
Аргентина (90 дней).
Багамские острова (90 дней).
Барбадос (28 дней).
Босния и Герцеговина (30 дней).
Ботсвана (90 дней).
Боливия (до 30 дней).
Бразилия (90 дней).
Бруней (14 дней).
Венесуэла (90 дней за полгода).
Вануату (30 дней).
Вьетнам (15 дней), от предыдущего въезда в страну должно пройти не менее 30 дней.
Гаити (3 месяца).
Гайана (90 дней).
Гамбия (56 дней).
Гватемала (90 дней).
Гондурас (90 дней).
Гонконг (14 дней).
Гренада (до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней).
Грузия (365 дней), но авиасообщение со страной пока нарушено.
Доминика (90 дней пребывания в каждые 180 дней).
Доминиканская республика (60 дней с возможностью продления).
ОАЭ (90 дней без виз. Дубай и Эмираты).
Израиль (90 дней).
Индонезия (30 дней).
Катар (30 дней).
Кабо-Верде (30 дней).
Колумбия (90 дней).
Коста-Рика (30 дней).
Куба (90 дней).
Лаос (30 дней).
Маврикий (60 дней).
Республика Северной Македонии (90 дней в течение полугода).
Макао (30 дней).
Малайзия (30 дней).
Мальдивские острова (30 дней).
Марокко (3 месяца).
Микронезия (30 дней при наличии обратных билетов).
Молдавия (90 дней в полугодие).
Монголия (30 дней, суммарно не более 90 в каждый 180-дневный период).
Намибия (3 месяца).
Науру (14 дней).
Никарагуа (90 дней).
Ниуэ (30 дней).
Острова Кука (31 день).
Панама (90 дней).
Парагвай (90 дней).
Перу (90 дней).
Сальвадор (до 90 дней).
Сейшельские острова (30 дней).
Свазиленд (1 месяц).
Северные Марианские острова (45 дней при наличии обратных билетов).
Северный Кипр (территория Турции).
Cент-Китс и Невис (до 3 месяцев).
Сент-Люсия (до 6 недель).
Сербия (30 дней).
Суринам (60 дней).
Таджикистан (без ограничения, но нужна регистрация в течение 3-х рабочих дней, въезд по загранпаспорту).
Таиланд (30 дней).
Тайвань (21 день до июля 2020 года).
Тёркс и Кайкос (90 дней).
Тринидад и Тобаго (90 дней).
Тунис (до 3 месяцев).
Турция (60 дней).
Узбекистан (нужна регистрация в течение 3-х рабочих дней, въезд по загранпаспорту).
Украина (90 дней в течение 180, въезд по загранпаспорту).
Уругвай (до 90 дней в течение полугода).
Фиджи (4 месяца).
Филиппины (30 дней).
Черногория (90 дней), безвизовая на период с 15 апреля по 31 октября 2020 года.
Шри-Ланка (30 дней).
Чили (до 90 дней).
Эквадор (90 дней).
Южная Корея (60 дней).
ЮАР (90 дней).
Ямайка (90 дней).
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