Есть фото празднования нового года в 1950-1980-х, участвуй в проекте

С 1 января на личной странице в Инстаграм губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева публикуются архивные новогодние фотографии со всех уголков Кубани.

«Так, в аккаунте главы региона в социальной сети Instagram в 14.00 по московскому времени до 4 января будут публиковаться архивные фото со всех уголков края, на которых запечатлены празднования Нового года в 50-80-е годы прошлого века. Каждый желающий может поддержать проект и присоединиться к нему. Для этого нужно выкладывать свои снимки с хештегом #этонашакубань», - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подборка лучших фотографий кубанцев будет размещена 5 января на странице губернатора.

Так что у вас еще есть время поучаствовать в проекте.