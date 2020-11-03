Есть ли дефицит популярных лекарств в аптеках Динского района?

На прошлой неделе жители Динского района не смогли найти в аптеках некоторые препараты - противовирусный, один из видов антибиотика и витамин D. Мы тоже убедились в этом. Поговорили с заведующей одной из аптек, передав ей названия медикаментов, и спросили у нее, с чем может быть связано отсутствие лекарств. По ее мнению, это может быть как повышенный спрос на данные препараты, так и система введения маркировки лекарств.

«С 1.07.2020 года в России стала обязательной маркировка всех лекарственных средств для того, чтобы уменьшить количество фальсифицированного товара, который реализуется на территории РФ. А когда речь идет о лекарствах и здоровье человека, то цена покупки некачественного препарата крайне высока. Теперь на каждой коробке лекарства имеется уникальный код, который невозможно подделать. Каждый участник торговой цепочки, от производителя до аптеки, должен сканировать этот код. Таким образом можно проследить движение товара. Но, как часто это бывает, при работе с маркированными препаратами возникли проблемы в государственной информационной системе. Система оказалась не до конца отработанной, что не позволяет аптекам до сих пор приходовать лекарства и продавать их», - рассказала нам заведующая.

Мы также направили официальный запрос в Росздравнадзор по Краснодарскому краю с просьбой объяснить отсутствие препаратов (названия мы написали в письме ведомству) и витамина D на полках аптек. Нам ответили, что по распоряжению правительства РФ* такие препараты, как антибиотик (который был назван жителями) и витамин D, не входят в минимальный список лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. В связи с чем наличие их в аптеках не является обязательным. А поскольку аптеки являются коммерческими организациями, ассортимент и запас медикаментов они формируют сами.

В письме с ответом уточнили: «Любая группа лекарственных препаратов имеет аналоги. Решение о замене препарата принимает лечащий врач. Все антибиотики отпускаются только по рецепту врача. Самолечение опасно для здоровья».

Что касается витамина D: «Его применение не входит в рекомендованную Министерством здравоохранения РФ схему лечения коронавирусной инфекции. Основанием для приема данного лекарственного препарата является назначение врача после проведения анализа крови на уровень витамина D. Бесконтрольное применение данного препарата может нанести вред здоровью в связи с токсическим воздействием на организм».

По результатам мониторинга, проведенного Территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому краю, названный противовирусный лекарственный препарат имеется в продаже в различных аптечных организациях Динской.

Дополнительно сообщается, что существует сервис поиска лекарств в сети Интернет. Там показано какой препарат и в какой дозировке есть в той или иной аптеке.

«Для улучшения лекарственного обеспечения граждан с COVID-19, получающих амбулаторное лечение, правительством РФ принято решение о бесплатном обеспечении амбулаторных пациентов нужными лекарственными препаратами в соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ. Министерством здравоохранения Краснодарского края уже проводятся организационные мероприятия по исполнению поручения правительства Российской Федерации», - сказала руководитель территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Краснодарскому краю Галина Прибежищая.









*Распоряжение правительства РФ от 12.10.2019 г. N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Наталья Бережная