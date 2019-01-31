Есть ли грипп и ротавирус в Динском районе?

В последние дни жители Динского района обеспокоены известиями о вспышках гриппа. Ходят слухи, что на Кубань вирус попал из столицы. Журналист «РВС» узнал, так ли страшна ситуация и есть ли грипп в Динском районе.

Как пояснили в Динской ЦРБ, гриппа в районе нет, роста простудных заболеваний тоже не наблюдается. Число заболевших острым респираторным заболеванием не превышает нормы. Привитость в этом году высокая — 100 % из числа подлежащих вакцинации. Отказы составили около 1 %.

В Динском районе есть заболевшие ротавирусной инфекцией, но это единичные случаи.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне.

На четвертой неделе (21.01-27.01.2019 г.) в целом по Краснодарскому краю превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению и среди возрастных групп (0-2 года, 3-6 и 7-14 лет, среди лиц 15 лет и старше) не зарегистрировано.

При эпидемическом пороговом уровне заболеваемости среди совокупного населения 36,8 интенсивный показатель заболеваемости составил 6,7 на 10 тысяч населения, что в 5,5 раза ниже эпидпорога.

В медицинские учреждения края обратились более 3600 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа заболевших дети до 14 лет составили 58 %.

За истекший период зарегистрировано 136 случаев заболевания гриппом.

Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики ОРВИ и гриппа:

«Чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращению домой.

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и пр.

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование».