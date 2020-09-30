Есть ли кружки для детей-инвалидов в Динском районе?

Мамы особенных деток района интересуются, существуют ли кружки творчества для детей с ограниченными возможностями. Заместитель главы администрации Динского района Александр Фисун порекомендовал родителям обращаться в Центр творчества.

Подобных кружков оказалось немало. Директор Центра творчества Динского района Нина Сатарова рассказала подробнее.

«Ни по медицинским, ни по психологическим нормам выделять инвалидов в отдельные группы нельзя. Наоборот, у них инклюзивное* образование, как в школе, так и в дополнительном образовании. Оно должно способствовать социализации детей, у которых есть отклонения в состоянии здоровья. У нас в кружках разной направленности занимаются 12 детей-инвалидов. Один из них с диагнозом ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). Но тем не менее они находятся в общих группах творческих объединений, их не выделяют, и многие родители категорически против того, чтобы подчеркивалась какая-то особенность их детей.

Единственное, для ребенка с диагнозом ОВЗ у преподавателя есть своя программа, которая специально для него методически выверена. Но он не знает об этом, он такой же, как все, инклюзивно включен в процесс. А с педагогами мы работаем, чтобы они учитывали особенности таких детей. Отдельных программ и групп для занятия нет», – объясняет Нина Сатарова.

Чтобы записать ребенка на занятия, можно прийти лично в Центр творчества или его филиал. Второй способ – дистанционный. С помощью «Автоматической информационной системы Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» вносите заявку, получаете результат – вас оповещают, в какую группу зачислен ребенок. Также при обращении, по состоянию ребенка и в зависимости от его способностей, в индивидуальном порядке может быть подобран тот или иной кружок и методика проведения занятий.

По всем интересующим вопросам действующих творческих объединений можете обращаться в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества МО Динской район по телефону 8(86162) 6-29-79.

*Форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.





Наталья Бережная