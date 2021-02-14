Есть вероятность, что в трех поселениях района отключат свет. Улицы
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 15 февраля.
Динская
- ул. Широкая,
- ул. Коммунальная,
- ул. Первомайская,
- пер. Дубинина.
Время: 8.00-17.00.
Причина: установка узла учета.
Агроном
- ул. Советская,
- ул. Фонарная,
- ул. Октябрьская,
- ул. Мичурина.
Время: 8.00-17.00.
Причина: установка узла учета.
Красносельское
- ул. Молодежная,
- ул. Садовая,
- ул. Гагарина.
Время: 8.00-17.00.
Причина: установка узла учета.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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