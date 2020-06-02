Евгений Пергун: «День района будет и в прежнем формате, но позже»

Ранее «РВС» опубликовала новость о том, что 11 июня День Динского района и станицы Динской пройдет в онлайн-формате.

Публикация во всех социальных сетях вызвала бурную реакцию среди жителей муниципалитета. Большинство комментариев вовсе не радостные. Почитать можно, например, под постом в инстаграме издания. Вот некоторые из них:

«Онлайн-формат неинтересен вообще. Лучше бы перенесли или отменили».

«Никому такой праздник не нужен! Люди ходят туда пообщаться, посмотреть на своих детей на сцене, порадоваться. А в этом формате на кого смотреть? Дети дома сидят, никуда не ходят, ничем не занимаются. Просто невыносимо!»

«На мой субъективный взгляд, все перевернули с ног на голову… Таких интерактивов в Интернете пруд пруди. Движение на спортивных площадках и в парках нужно, а не вот это все».

«Я считаю любые онлайн-мероприятия полнейшим бредом».

«Можно отметить одновременно с Днем урожая».

Точки зрения разные. Но значительная часть людей за то, чтобы перенести или вообще отменить.

В своем телеграмм-канале «РВС» провела опрос по этой теме. Проголосовали 222 участника. Результаты следующие.

7 человек считают, что такой формат – это новая реальность (3 %).

40 респондентов поддержали идею переноса праздника на другой день (18 %).

100 голосов за то, что лучше вообще не праздновать, чем так (45 %).

Остальные 75 участников опроса думают, что надо отправить деньги вместо праздника на действительно важные вещи (34 %).

Тема вызвала резонанс в обществе. В адрес районной администрации посыпался шквал негативных комментариев.

Глава муниципалитета Евгений Пергун отреагировал на жаркое обсуждение этого вопроса.

1 июня поздно вечером он записал видеообращение к жителям.

Глава района признался: ему кажется, что в связи с ситуацией в районе и крае и медленным выходом из режима карантина массовые мероприятия разрешат нескоро. Несмотря на это, по его словам, традиционный праздник все равно состоится.

«Мы обязательно проведем все торжественные мероприятия в том формате, в котором проводим их каждый год, а может быть, даже и шире. Тогда, когда появится возможность. Сама дата – 11 июня – при этом не перестает быть праздником. Это праздник, который утвержден законом. Поэтому мы и приняли решение в режиме онлайн все-таки провести, обозначить данный день всякого рода разными торжественными моментами. В том числе украшением улиц, какими-то флешмобами, конкурсами в рамках онлайн-режима и многим другим. Как только появится возможность и мы все поймем, что такой формат проведения Дня района и станицы Динской возможен, мы обязательно назначим дату проведения торжеств», – пояснил Евгений Пергун.