Дмитрию Позову он настоял не откладывать этот вопрос в “долгий ящик”.

Станичникам глава муниципалитета рассказал, что важной составляющей в решении этой проблемы является наличие проектно-сметной документации с экспертизой.

Второй по важности проблемой, по его словам, является отсутствие спортивного зала и состояние стадиона. Ранее Дмитрий Позов в своем докладе подчеркнул, что охват жителей станицы, занимающихся спортом - 8100 человек (52%).

Главе поселения Евгений Пергун посоветовал на следующий год планировать средства на капитальный ремонт стадиона, а со стороны районной администрации сделают всевозможное, чтобы в Васюринской появился малобюджетный спорткомплекс.

Кроме этого, Евгений Пергун ответил на волнующие вопросы местных. Один из таких - переуплотненность школы №10.

“Это проблема всего Динского района. Когда я приехал сюда работать, понял, что здесь специфика Краснодара и проблемы Краснодара. То есть переуплотненность школ, детских садов, дачные товарищества, заселенные жилыми домами, обманутые дольщики. Логистика и близость к краевому центру создает все это вопросы.

Мы должны расставлять приоритеты. Сначала смотрим на доходы, далее - на какие проекты объектов нам хватит. Мы не делим район на лучшие и худшие поселения. Просто понимаем, где ситуация более сложная, где менее. Если расставить по такой значимости, то в приоритете находится в плане строительства школ Динская, так как все четыре школы перегружены в два раза.

Я понимаю, что здесь тоже нужна школа, но на сегодняшний день мы сошлись на том, что в первую очередь необходима пристройка к школе №3 и строительство школы на 1100 мест в Динской. Что касается детских садов, в приоритете посёлок Южный, который прям в этом нуждается. Там очередь около 500 детей, которые не имеют возможности ходить в сад. Кроме этого, посёлок Зарождение и опять Динская. А остальные поселения примерно равнозначны”, - пояснил Евгений Пергун.

В будущем, как он отметил, в школе №10 приступят к реализации пристройки, но это уже будет примерно в 2022 году.