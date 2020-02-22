Евгений Пергун: "Мы должны расставлять приоритеты"
На 7-ой сессии депутатов совета Васюринского сельского поселения выступал и глава Динского района Евгений Пергун.
Первое, что он отметил: станица выглядит ухоженно, видно, что поддерживается порядок.
Перед ежегодным отчетом главы Васюринской, Евгений Пергун посетил Дом культуры им. Ивко и стадион.
Он также сообщил, что посмотрел места, где в перспективе можно будет разместить спортивный многофункциональный малобюджетный комплекс.
По словам главы муниципалитета, в приоритете у администрации Васюринского сельского поселения должен быть ДК.
Я думаю, правильно будет начать проектирование Дома культуры им. Ивко уже сейчас с учётом того, что отборы в программы софинансирования проходят в сентябре-октябре текущего года. Мы должны понимать, если займёмся этим вопросом чуть позже, можем пролететь и уйти на 2022-2023 годы
Дмитрию Позову он настоял не откладывать этот вопрос в “долгий ящик”.
Станичникам глава муниципалитета рассказал, что важной составляющей в решении этой проблемы является наличие проектно-сметной документации с экспертизой.
Второй по важности проблемой, по его словам, является отсутствие спортивного зала и состояние стадиона. Ранее Дмитрий Позов в своем докладе подчеркнул, что охват жителей станицы, занимающихся спортом - 8100 человек (52%).
Главе поселения Евгений Пергун посоветовал на следующий год планировать средства на капитальный ремонт стадиона, а со стороны районной администрации сделают всевозможное, чтобы в Васюринской появился малобюджетный спорткомплекс.
Кроме этого, Евгений Пергун ответил на волнующие вопросы местных. Один из таких - переуплотненность школы №10.
“Это проблема всего Динского района. Когда я приехал сюда работать, понял, что здесь специфика Краснодара и проблемы Краснодара. То есть переуплотненность школ, детских садов, дачные товарищества, заселенные жилыми домами, обманутые дольщики. Логистика и близость к краевому центру создает все это вопросы.
Мы должны расставлять приоритеты. Сначала смотрим на доходы, далее - на какие проекты объектов нам хватит. Мы не делим район на лучшие и худшие поселения. Просто понимаем, где ситуация более сложная, где менее. Если расставить по такой значимости, то в приоритете находится в плане строительства школ Динская, так как все четыре школы перегружены в два раза.
Я понимаю, что здесь тоже нужна школа, но на сегодняшний день мы сошлись на том, что в первую очередь необходима пристройка к школе №3 и строительство школы на 1100 мест в Динской. Что касается детских садов, в приоритете посёлок Южный, который прям в этом нуждается. Там очередь около 500 детей, которые не имеют возможности ходить в сад. Кроме этого, посёлок Зарождение и опять Динская. А остальные поселения примерно равнозначны”, - пояснил Евгений Пергун.
В будущем, как он отметил, в школе №10 приступят к реализации пристройки, но это уже будет примерно в 2022 году.
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