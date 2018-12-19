Евгений Пергун ознакомился с проблемами Динского района

Сегодня, 19 декабря, прямо сейчас в здании районного сельхозуправления Евгений Пергун проводит ознакомительную встречу с руководителями и заместителями служб и ведомств. Журналист «РВС» тоже присутствует на собрании. Перед началом собрания объявили, что с сегодняшнего дня Евгений Пергун будет назначен на должность первого заместителя, что предполагает исполнение обязанностей главы района. В пресс-службе администрации Динского района отметили, что приказ о назначении Евгения Пергуна исполняющим обязанности главы района будет подписан завтра, 20 декабря.

Для начала он акцентировал внимание на ситуации с мусором, затем уточнил, какова наполняемость бюджета, как организована пожарная служба, есть ли муниципальный отряд. Также из его уст прозвучал вопрос по камерам видеонаблюдения. В районе на данный момент установлено 26 видеокамер АПК «Безопасный город».

Как уже отметил новый исполняющий обязанности главы, не стоит обсуждать, что было «до», надо приложить усилия, чтобы исправить нынешнее положение дел. «Динской район имеет перспективы и задатки для развития, нужно садиться и разбирать все детально», - отметил Евгений Пергун.

Стоит сказать, что для нового исполняющего обязанности было неожиданностью наличие такого количества бюджетных кредитов в районе.

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