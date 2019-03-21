Евгений Пергун получил единогласную поддержку депутатов (видео)

На внеочередной 57 сессии Совета депутатов Динского района проходят выборы на пост главы Динского района.

По результатам собеседования кандидаты набрали следующие баллы:

Евгений Пергун – 360 баллов

Борис Сторчун – 242

Роман Громов – 282

При этом проходной балл – 200.

Перед началом сессии Борис Сторчун снял свою кандидатуру.

«Евгений Николаевич видит главное направление в работе. Он сможет вывести Динской район в тройку лучших в крае», – отметил депутат ЗСК Сергей Орлов.

«Нужно выстраивать стратегию, ежедневно трудиться, сохранять команду, требовать, и в конечном итоге результат не заставляет себя ждать», – заявил Евгений Пергун.

В своем выступлении Евгений Пергун отметил, что ситуация с бюджетом в Динском районе сложная, но есть резервы, чтобы выправить эту ситуацию. Не просто выправить, но и сделать серьезный шаг в направлении улучшения этого вопроса.

Второй кандидат Роман Громов подчеркнул, что Кореновский и Динской районы уже несколько лет осуществляют муниципальное сотрудничество. Перенимают друг у друга опыт работы по решению вопросов развития территории. Обмениваются положительными практиками в сфере экономики, сельского хозяйства, привлечении инвестиций.

«Опираясь на инициативы гражданского общества, можно достичь положительных результатов в развитии территорий и улучшения жизни людей людей. Вот это основные мои направления», – отметил Роман Громов.

Депутаты проголосовали единогласно за кандидатуру Евгения Пергуна.

После выборов новый глава района поделился с "РВС" своими впечатлениями: "Приходит понимание того, что начинаются трудовые будни. Очень насыщенные и непростые"



