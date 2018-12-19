Евгений Пергун: революции в Динском районе не будет (видео)

Сегодня, 19 декабря, первым заместителем главы района назначен Евгений Пергун. С 20 декабря, как нам сообщили в пресс-службе районной администрации, будет подписан приказ об исполнении им обязанностей главы.

В ходе первого совещания с другими заместителями Евгений Пергун так обратился к присутствующим:

– Для меня события двух последний дней – неожиданность. На посту главы Кореновска я провел шесть лет. Еще четыре года мог бы трудиться и проводить те проекты, которые я уже наметил. Мне предложили попробовать себя в роли первого заместителя главы, исполнять обязанности в связи с той ситуацией, что произошла у вас в районе.

Хочу разобраться во всех вопросах, о которых я уже наслышан. Их много.

Сейчас я нахожусь в непривычном для себя состоянии. В последние годы я чувствовал уверенность: за мной стояли все те дела, что сделаны мной в Кореновске. Здесь для вас я чистый лист. Но все же вы понимайте, что у меня — большой опыт. Да, полномочия города и района разнятся. Но я считаю, если на местах есть люди, которые добросовестно занимаются своей работой, мы быстро разберемся, как из той или иной ситуации выходить. Я хочу, чтобы все понимали, что для меня важна не минута славы, а признание жителями, губернатором. В данном случае я на своем месте и приложу максимум усилий, чтобы все так и было.

Знакомясь с заместителями, Евгений Николаевич акцентировал свое внимание на вопросах утилизации мусора, распределения земельных полномочий исполнения бюджета. Оказалось, что бюджет на 2018 год был принят с дефицитом. Сейчас у района 175 миллионов коммерческих кредитов, 16 бюджетных и будет еще 50 миллионов из края, чтобы Динской район закрыл бюджетные обязательства этого года. Революции в районе не будет, отметил чиновник.

После совещания Евгений Николаевич ответил на вопросы журналиста «РВС», на интервью также присутствовали журналисты «Кубань 24».

– Какие болевые точки и проблемы в Динском районе вы уже увидели?

– Для того чтобы оперативно принять решения, конечно, времени маловато, но сложности, с которыми придется столкнуться, – это те трудности, с которыми сталкивается любой муниципалитет: реализация краевых и федеральных программ в плане строительства социальных обьектов. Я уже примерно понимаю, о каких объектах в Динском районе идет речь, на какой стадии. Детально этот вопрос я еще не прорабатывал, но обязательно это в ближайшее время сделаю, потому что конец года и важный вопрос – исполнение программ. Необходимо осваивать средства, чтобы ни в коем случае не допустить их возврата.

Да, сфера полномочий муниципалитета несколько иная, чем в городском или сельском поселении, но принцип в этой системе устроен одинаково. Буду разбираться и улучшать ситуацию.

– В Кореновске вашей основной программой было благоустройство. А здесь с чего начнете?

– Благоустройство здесь сейчас не самое важное, нужно заниматься вопросами, непосредственно влияющими на жизнь населения: образованием, здравоохранением, тем, что находится в рамках полномочий муниципалитета. Эти вопросы в приоритете.

Но хочу подчеркнуть: благоустройство – это инвестпривлекательность в глазах бизнеса, жителей. Это очень важно.

– Что главное для руководителя?

– Я считаю, что самое главное, чтобы глава умел правильно расставлять приоритеты. Бюджет принимаем один раз и на целый год, а жизнь течет и меняется каждый день, очень важно, чтобы глава мог предвидеть и примерно понимать, что для этого направления нам нужно финансирование предусмотреть, а в этом – не нужно.

Надеюсь, главы поселений амбициозные, желающие блага своим жителям, если так, у нас все получится в рамках благоустройства.

– Нужна стратегия?

– Однозначно.

– Уже видите, с чего нужно начинать?

– Сначала нужно решить те вопросы, которые стоят остро. 26 декабря будет принят бюджет на будущий год. Нужно все бросать и заниматься им.

– Следует ли ожидать кадровых перестановок?

– Что касается кадров, я считаю, у каждого человека – заместителя, сотрудника, у всех – должно быть право себя проявить. Да, есть слабые звенья, но у любого человека есть и сильные стороны. И если люди умеют работать, знают свою работу, понимают, что они делают, их нужно не менять, а помогать. Да, кадры решают все. У руководителя без работоспособной команды, способной закрыть многие направления, нет шанса состояться. Нужно подбирать профессионалов. Но этот вопрос решается не с первого дня, а в процессе работы. Сначала нужно понять, что из себя представляют специалисты.