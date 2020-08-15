Евгений Смирнов:

Евгению Смирнову из Саратовской области 28 лет, у него есть мама, жена, прекрасный сын. Но 3 года назад его жизнь изменилась, он получил серьезные травмы и оказался в инвалидном кресле. Евгений очень хочет вновь стать опорой для своей семьи, а для этого нужны постоянные реабилитации, на которые просто нет денег. Вот его история.

"В августе 2017 года со мной случилось несчастье: я неудачно нырнул в водоем и сломал шейный отдел позвоночника c6. У меня парализованы руки и ноги. Я прошёл курсы реабилитации в центре ,,Три сестры". Результаты очень хорошие! Мне там вылечили пролежни (они были по всему телу), я набрал вес с 37 до 69 кг, мне стабилизировали давление.Теперь я могу сидеть под углом 90 градусов, держать голову самостоятельно, без подголовника.

Мне убрали трахеостому, сняли катетер Фолея, растянули мышцы рук, устранили сильные болевые пороги в плечевых суставах, и просто подарили веру в себя, и свои силы, надежду на восстановление. Пусть частичное, но восстановление. В центре ,,Три сестры" меня убедили - шанс есть! И я начал верить в себя!

Я живу с мамой в маленьком селе, где нет никаких благ цивилизации. Как же трудно моей маме за мной ухаживать. Я иногда думаю: ,,Откуда она берёт силы, чтобы мне помочь?" Мне больно видеть, сколько усилий ей приходится прикладывать. За всё это время я только один раз видел, как она заплакала. Это случилось, когда я потерял всякую надежду, начал отказываться от еды.

,,Лучше будет, если я умру", - сказал я тогда. Да мне сейчас стыдно за это свое малодушие. Маме труднее, чем мне. А она ещё работает, ухаживает за престарелыми людьми, для всех находит добрые слова. Это они, мои родные люди, убедели меня, что надо жить, несмотря ни на что!

Мои родные: мама, жена, сестра, а ещё мой 6-летний сыночек.

Мне часто снится один и тот же сон: мой сынок висит над обрывом, тянет ручонку ко мне, кричит пронзительно: ,,Папа, папочка, помоги!" Глаза полны ужаса, лицо в слезах. Я бегу, ноги не слушаются... Мне страшно, что я не успею, не спасу его...Я просыпаюсь в холодном поту, подушка мокрая от слез. Я тоже плачу, как мой сынуля.

Мне тяжело осознавать: я действительно ничем не могу помочь своим родным людям, не могу им быть защитой от всех невзгод. Моя семья живет далеко от меня. Нас разделяет 600 километров. Жена не может бросить работу, чтобы переехать ко мне. Ей нужно обеспечивать нашего сына. В нашем селе работы просто нет! Видимся мы редко, с семьёй общаюсь через социальные сети (хорошо если есть интернет). Мне очень нужна помощь!

Мне очень нужна реабилитация! Я мечтаю о том, что у меня заработают хотя бы руки. Ведь это облегчит жизнь моей маме! Я смогу ухаживать за собой. А самое главное, я смогу обнять своего сыночка, ощутить тепло его тельца, услышать биение его сердечка. И он тоже почувствует мою отцовскую любовь. Я прошу Вас, помогите мне, пожалуйста! Я так нужен своей семье!"





Актуальные реквизиты: Сбербанк (карта) 5469560015024777 Смирнов Евгений Евгеньевич,

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