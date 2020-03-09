Евро и доллар сильно взлетели в цене на фоне падения цен на нефть

На международном рынке Forex курс доллара к рублю достиг 9 марта отметки в 73,47 рубля. За 1 евро, в свою очередь, давали до 83,77 рубля, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что доллар США не поднимался выше 73 рублей с марта 2016 года. А европейская валюта превышала отметку в 83 рубля лишь в феврале 2016 года.

Сейчас доллар оценивается в 72,8 рубля, евро торгуется на уровне 82,9 рубля. На валютном рынке Московской биржи торги пока не открылись.

Почему так произошло? Курсы доллара и евро по отношению к рублю взлетели на международном валютном рынке после того, как стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти) упала ниже 34 долларов за баррель.

Напомним, что в минувшую пятницу в Вене страны ОПЕК+ не смогли договориться в ходе переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти из-за влияния на рынок вспышки коронавируса.