Евро и доллар сильно взлетели в цене на фоне падения цен на нефть
На международном рынке Forex курс доллара к рублю достиг 9 марта отметки в 73,47 рубля. За 1 евро, в свою очередь, давали до 83,77 рубля, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что доллар США не поднимался выше 73 рублей с марта 2016 года. А европейская валюта превышала отметку в 83 рубля лишь в феврале 2016 года.
Сейчас доллар оценивается в 72,8 рубля, евро торгуется на уровне 82,9 рубля. На валютном рынке Московской биржи торги пока не открылись.
Почему так произошло? Курсы доллара и евро по отношению к рублю взлетели на международном валютном рынке после того, как стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти) упала ниже 34 долларов за баррель.
Напомним, что в минувшую пятницу в Вене страны ОПЕК+ не смогли договориться в ходе переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти из-за влияния на рынок вспышки коронавируса.
Комментарии
В минувшую пятницу ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину. Одновременно Эр-Рияд в частном порядке заявил некоторым участникам рынка, что при необходимости может увеличить производство нефти до рекордного уровня в 12 млн баррелей в сутки, рассказали источники Bloomberg. В марте Саудовская Аравия добывает 9,7 млн баррелей в день.
Эта тактика напоминает попытку Саудовской Аравии отвоевать долю рынка в 2014 году у производителей сланцевой нефти в США, пишет Financial Times. Тогда из-за ценовой войны стоимость Brent упала со $100 ниже $30 и вынудила ОПЕК и Россию заключить альянс. Перспектива новой ценовой войны напугала рынок, пишет Bloomberg. С учетом того, что спрос на нефть уже резко падает из-за экономического воздействия коронавируса, трейдеры прогнозируют, что цены упадут еще ниже. Например, аналитики Goldman Sachs предупредили, что стоимость Brent в ближайшие недели может упасть почти до $20 за баррель.