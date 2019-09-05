Международный форум «Плоды и овощи России: хранение, логистика, сбыт»

12 рабочих дней осталось до начала международного плодоовощного форума «Плоды и овощи: хранение, логистика, сбыт», который стартует 20 сентября 2019 года в Краснодаре.

Специально для вас мы пригласили 14 отличных спикеров-экспертов АПК:

Алексея Ситникова, президента ассоциации «Теплицы России»;

Алексея Красильникова, исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей;

Замира Балкизова, генерального директора ООО «Сад-Гигант Ингушетия»;

Айдына Ширинова, председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края;

Людмилу Григорьеву, директора института плодоовощеводства ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, д. с.-х. н.;

Наталью Мосину, заместителя коммерческого директора ООО «Изопан Рус»;

Тамару Решетникову, генерального директора исследовательской компании «Технологии Роста»;

Владимира Шафоростова, партнера практики АПК, «НЭО Центр»;

лексея Полянского, заместителя директора макрорегиона «Юг», федеральной торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group;

Владимира Мошкина, директора по развитию ООО «Био Защита»;

Виталия Тертышникова, руководителя коммерческой службы ООО «Компания Металл Профиль»;

Владимира Абросимова, начальника отдела внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;

Герарда Цукунфта, руководителя направления промышленных клеевых материалов ООО «ОктоПринт Сервис», представителя Северо-Кавказского ТЦФТО филиала ОАО «РЖД».

В работе форума примут участие более 200 руководителей ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, плодоовощеводческих компаний, тепличных комбинатов, представителей крупнейших торговых сетей, органов власти, национальных союзов и ассоциаций, иностранных посольств из 6 стран и 30 субъектов России.

На сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили: сельскохозяйственное торговое представительство США, посольство Египта, Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Участвуют делегации от компаний: ФосАгро-Кубань, ООО «Добровольное», ООО «Фабрика джемов», Федеральная торговая сеть «Пятерочка» X5 Retail Group, Ассоциации «Теплицы России», ООО «Технологии Инжиниринг», АО «Трудовое», ООО «Сад Гигант», ООО «Агрохолдинг Энергомера», ОПТТОРГ, Агро-Инвест, АО «НЭО Центр», ООО «Франдесса», ООО «Термофин», Zeppelin Power Systems, Pessl Instruments GmbH, ZANOTTI S.p.A, ООО «Нетафим СНГ», АО «Щелково Агрохим», ООО «Зиракс», АгроФерт, Торговый дом Россоюзхолодпром, АО «Тепличное», ООО «Изопан Рус», ФГУП «ПО «Маяк», ООО «Эдвайс энд консалтинг», ООО «ПЛАВИ-Сервис», Кубань Сидс, ООО «Бош Термотехника», АО «ПАПИЛОН», ООО «Кингспан», ООО «Сенгента», ООО «Агропак», ГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», Фумигант-плюс, Tehnika AS, Крестьянский торговый дом, СПК СК Родина, ООО ТК «Смоленский», ООО «ТК Ярославский», OktoTrade RUS, ЦФТО РЖД, агрофирма «Тургеневская», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», Agrovent, UNITEC SPA, АО агрофирма «Южная», ООО «АльпикаАгро», ООО «Аркас Раша» ООО «Сады Кубани», АККОР Карачаево-Черкесской республики, АО «Апатит» группы «ФосАгро», ООО «Залесский питомник», ИНВЕРКА, ООО «РУСБАНА», ООО «Ямато Скейл», ООО «Тепличные системы», ООО «Праймкул Системс», ООО «Зернопроект», Южные Земли АФГ Националь, АО «Апатит» группы «ФосАгро», ООО «Группа Компаний Агро Плюс» и многие другие.

Подробную информацию о программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке форума вы можете получить по телефонам или электронной почте:

+7 909 450-39-02, +7 988 248-47-17, +7 909 450-36-10, +7 962 873-27-33, +7-918-018-34-34.

reg@agbz.ru

event@agbz.ru

http://fruitforum.ru/