Еженедельная сводка Динской ЦРБ по коронавирусу





Лабораторно подтвержденные инфицированные COVID-19 за прошедшие 7 дней в районе – 121.

3 человека умерли.

За весь период пандемии завершили лечение 1177 человек.

Лечатся сейчас 206 человек.

«Динамика заболеваемости пока не дает повода для оптимистических прогнозов. Мы очень надеемся, что соблюдение всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором, позволит снизить число заболевших. Маски и ограничение пребывания в общественных местах – основные мероприятия профилактики», – отметили в медучреждении.