Юлия Рощупкина:

В отделе ЗАГСа Динского района Краснодарского края трудится исключительно женский коллектив. Весь муниципалитет (а это 147 688 человек на 2019 год) обслуживают четыре представительницы прекрасного пола.

Перед Международным женским днем журналист “РВС” пообщалась с начальником отдела Юлией Рощупкиной. Поговорили о семьях, браках, разводах и о специфике работы в ЗАГСе в целом.

Обязанности

“Можно сказать, жизнь любого человека проходит через ЗАГС”, - отметила специалист.

В задачи работников организации входит регистрация актов гражданского состояния. Это:

рождение;

заключение брака;

расторжение брака;

перемена ФИО;

исправления документов, которые составлены в послевоенные годы;

смерть.

“Сотрудницы у нас умеют делать все. Конечно, за каждой закреплена определенная сфера работы, но любая всегда на подхвате, когда кто-то например, заболел или ушел в отпуск. Мы взаимозаменяемы”, - рассказала Юлия.

У всех специалистов юридическое образование. Устроиться на работу в ЗАГС не так просто. Необходимо сдать экзамен на конкурсной основе.

Рождение детей

Юлия рассказала, что несмотря на низкие показатели рождаемости в стране за последние три года, в Динском районе ситуация не ухудшается. В семьях все чаще появляются вторые и третьи дети, двойняшки, в 2016 на свет даже родилась тройня.

“Мамочки сейчас рожают позже. Раньше до 20 лет было уже по 1-2 ребенка. Сейчас женщины рожают и в 40”, - поделилась начальница.

Браки

Один из ею отметивших фактов: в муниципалитет приезжает много иностранных мужчин с ближнего зарубежья, которые женятся на местных дамах.

В динском ЗАГСе количество зарегистрированных браков за последние несколько лет сократилось, так как сейчас многие молодые люди предпочитают расписываться в “Екатерининском зале”.

Самый пик заключения браков - сентябрь и октябрь. Но сейчас многие собираются жениться и в мае.

“Хотя раньше боялись этого как огня, говорили “будем маяться”. Хотя по статистике “майские” браки - самые долговечные. Разводов людей, которые женятся в этом месяце, практически не бывает”, - пояснила Юлия.

Что касается браков в високосный год, то, по ее словам, каждый относится к этому по-разному.

“Одни говорят: “да, в високосный не хотим”, другие: “да наоборот замечательно, на один день больше, зато более полный год”, - дополнила она.

В 2020 году подают заявления успешно, не боятся. 29 февраля брак заключили 5 пар.

Торжественная регистрация

Сценарий проведения торжественной регистрации у каждой сотрудницы свой. Текст не повторяется. Периодически меняется. Специалисты управление ЗАГС Краснодарского края проводят смотры, корректируют выступления.

Здесь также проводят юбилеи свадеб.

“Это и 25, и 30 лет... Одна пара отмечала 40, 45, потом 50 лет. Им так нравится, каждый раз приезжают дети и родные. Сказали, что придут и на 55 лет”, - рассказала Юлия Рощупкина.

Ситуаций, когда жених и невеста отказывали друг другу, она не помнит. Но начальница рассказала, что однажды пара расписалась в субботу, а во вторник муж пришел подавать на развод и сказал: “все, я нажился”.

Бывали и нестандартные свадьбы. Например, когда все гости в рокерской одежде приехали в ЗАГС на мотоциклах.

“Было интересно. Ребята оказались такими грамотными, спокойно себя вели, по поздравлениям видно было, что очень начитанные”, - вспомнила Юлия.

На ее памяти также свадьба в народных костюмах и с выступлением казаков.

Много людей женятся и в возрасте.

“Самая старшая свадьба - жениху 73 года и невесте тоже за 60 лет. Все проходило торжественно - с гостями, фотосессией, как принято”, - рассказала специалист.

Регистрируют браки с 18 лет, но на основании распоряжения главы районной администрации можно расписаться и с 16. В том году таких пар было две.

“По нашим наблюдениям, сейчас более поздние браки. Люди подходят более осознанно к ним и женятся будучи взрослыми - с 25 до 35 лет”, - пояснила сотрудница ЗАГСа Динского района.

Разводы

Юлия Рощупкина отметила, что в основном разводятся молодые семьи.

“Одна пара подавала на развод 3 раза и каждый раз передумывала, в итоге, к счастью, не развелись.

Другая женилась, разводилась, потом опять женилась, опять разводилась, снова поженилась. Больше не развелись. Вижу их вместе на улице”, - рассказала специалист.

Она подчеркнула, что молодым парам не стоит спешить с разводом.

На вопрос журналиста, как его избежать, ответила:

“Во-первых, жениться по любви. Во-вторых, не бояться материальных трудностей, это решаемо. Со временем все это осознаешь, стремишься обогатиться не материально, а духовно. В-третьих, конечно, наши дети. Они объединяют семьи. Необходимо, чтобы любая пара думала о продолжении рода. Если мы в первую очередь будем думать, что выбрали этого человека не просто так, а от большой любви, хотим с ним дальше жить и иметь детей, тогда и разводов будет меньше”.





Юлия Рощупкина передала всем гражданам Динского района, чтобы на возникающие очереди они не обижались, так как в связи с новой программой избегать их не всегда получается. Она находится в доработке.

“В завершении от всего нашего женского коллектива поздравляем всех женщин Динского района с Международным женским днем, желаем здоровья, весеннего настроения и, конечно же, семейного благополучия!”, - обратилась она.